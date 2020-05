De Sciglio al Barcellona? Spunta l’ipotesi Todibo

TORINO – Tra Juventus e Barcellona qualcosa sembra bollire in pentola. Dalla Spagna continuano ad arrivare indiscrezioni e ipotesi di mercato che collegano i due club. Oltre al maxi scambio che dovrebbe coinvolgere Pjanic e Arthur, continuano a susseguirsi voci su manovre per la difesa. Secondo Mundo Deportivo i catalani apprezzerebbero De Sciglio e potrebbero pensare ad uno scambio con Todibo, giovane promessa attualmente in prestito allo Schalke 04.

