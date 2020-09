TORINO- A una settimana dalla chiusura del mercato, la Juventus è ancora al lavoro per smaltire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Tra i giocatori sulla lista dei partenti c’è Mattia De Sciglio, non più al centro del progetto. Come riportato dal Corriere di Torino, però, non ci sono al momento club interessati a proporre un’offerta per il numero 2, sempre più vicino così alla permanenza in bianconero per un altro anno.