TORINO – Dopo aver trascorso il periodo di lockdown nella sua Amsterdam, Matthijs de Ligt è stato tra i primi bianconeri a rientrare a Torino. Su Instagram, il difensore olandese ha mostrato come tutta la sua famiglia si sia riunita in città, cani compresi. De Ligt ha postato una foto che lo ritrae in compagnia della ragazza, AnneKee, e dei due cani di casa.