De Ligt si rivede al JTC: “Finalmente tornato”

TORINO- Anche nella giornata di oggi, i calciatori della Juventus si sono ritrovati alla Continassa per una seduta di allenamento. Ai giocatori già al lavoro nei giorni scorsi, quest’oggi si sono aggiunti anche Matthijs De Ligt e Wojciech Szczesny, che hanno ormai terminato i 14 giorni di isolamento previsti dal loro rientro in Italia. Il centrale olandese, tramite i propri canali ufficiali social, ha esternato tutta la sua soddisfazione per essere tornato al JTC: “Finalmente tornato”: