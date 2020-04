De Ligt si racconta: “Sto studiano l’italiano, la pizza il mio piatto preferito. Passatempi? Quando torno a casa…”

TORINO- Tramite i canali social della Juventus, Matthijs De Ligt ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste dai tifosi bianconeri: “La mia ragazza parla meglio di me in italiano. Non poter più stare a contatto con gli altri mi rende difficile questa situazione, ma sto continuando a studiare. Piatto preferito? Sicuramente la pizza, mi piace molto, anche se in questo momento sarebbe meglio non mangiarne troppa. Passatempi? Abbiamo due cani, anche se quando torno a casa preferiscono andare da Annekee piuttosto che da me. Mi piacciono molto il film e il mio preferito è “Il Gladiatore” che mi ha emozionato molto”.

