De Ligt: “Scudetto sfida tra noi, Inter e Lazio”

TORINO – Matthijs De Ligt ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste alcune delle dichiarazioni dell’olandese, apparso tra i migliori nella Juventus post-ripresa.

Sui tre splendidi gol contro il Genoa: “Penso che tutti e tre siano stati molto belli. Quello di Dybala meraviglioso, tecnicamente perfetto. Poi la bomba di Cristiano Ronaldo e quello prestigioso di Douglas Costa. Sono tre bellissimi gol”.

Sulla sua condizione: “Adesso mi sento molto molto meglio e anche di testa sono più tranquillo. Tutte le partite sono delle sfide, i nostri avversari hanno tutti attaccanti di alto livello. Io cerco di studiarli prima delle partite per rispondere alle loro caratteristiche e giocare al meglio. Penso che l’Inter sia una grande squadra, in questo momento è dietro solo di qualche punto. Ci sono ancora 9 partite da giocare, ogni gara è importante e ogni squadra è vicina al titolo. Penso che sarà una sfida tra noi, Lazio ed Inter”

Sul derby in arrivo: “La partita d’andata ovviamente è un bellissimo ricordo per me. Ho segnato il mio primo gol con la Juve, il primo in Italia che ci ha dato una vittoria importantissima per 1-0. Non era un momento facile per me: ricevevo molte critiche ed ero in difficoltà. Quel gol mi ha dato un po’ di sollievo e felicità. Non solo a me, ma a tutta la squadra. Grazie a quel gol sono migliorato tanto e sono diventato il giocatore che sono adesso. Penso che sarà una partita davvero speciale, il derby della città di Torino. Sia la Juve che il Torino vogliono vincere, sarà una partita difficile non c’è dubbio. Loro hanno una buona squadra, dobbiamo cercare di giocare al meglio anche in difesa, per non lasciare occasioni agli avversari e vincere”.