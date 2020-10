De Ligt, possibile rivederlo in campo contro la Lazio

TORINO- Pian piano Andrea Pirlo sta cominciando a riavere a disposizione i big che, al momento, sono fuori per vari motivi. Contro lo Spezia ci sarà il ritorno di capitan Chiellini, aspettando buone notizie dai tamponi ai quali è stato sottoposto Cristiano Ronaldo. C’è poi Matthijs De Ligt, tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, ma ancora in attesa dell’ok dell’ortopedico al rientro in campo. Difficile vederlo a disposizione già domenica, ma per la Lazio il numero 4 vuole tornare a giocare.