TORINO- Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Matthijs De Ligt si avvicina sempre più al suo ritorno in campo. Il giante olandese, ormai da giorni, si allena in parte con i compagni, visto che il problema alla spalla è superato da tempo. Il numero 4 sarà sicuramente assente nella sfida di domani sera contro il Barcellona, ma potrebbe tornare a disposizione già per la partita di domenica con lo Spezia.