De Ligt, lo United si gioca la carta Pogba?

TORINO- Il Manchester United, per rinforzare la propria difesa, starebbe guardando in casa Juve. L’obiettivo numero uno è Matthijs De Ligt, ormai diventato un punto fermo della retroguardia bianconero dopo l’inizio in salita. Come riportato dal Corriere dello Sport, i Red Devils potrebbero giocarsi la carta Pogba per strappare l’olandese alla Vecchia Signora, anche s el’ostacolo più grande è reappresentato da Raiola. Il potente procuratore, visti i cattivi rapporti con il club inglese, potrebbe non favorire il passaggio di un altro dei suoi assistiti alla corte di Solskjaer.

