De Ligt ko fino a ottobre: possibile permanenza per Rugani

TORINO- Come affermato da lui stesso dopo la gara con il Lione, Matthijs De Ligt si opererà in settimana alla spallaa dopo la lussazione accusata lo scorso novembre contro l’Atalanta. L’olandese dovrà poi rimanere ai box fino a fine ottobre, lasciando Pirlo con quattro difensori a disposizione. Visti i problemi fisici di Chiellini e il poco tempo passato dal rientro di Demiral dalla rottura del crociato, la Juventus potrebbe decidere per la permanenza di Rugani, tra i nomi in uscita in queste settimane.

