TORINO- Secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Matthijs De Ligt sarebbe ormai vicino al rientro in campo. Il centrale olandese ha ormai superato il problema alla spalla che lo ha costretto ad operarsi e ha già lavorato parzialmente in gruppo negli ultimi giorni. L’ok dello staff medico al rientro potrebbe arrivare già in settimana, con la speranza di una convocazione per la gara con il Barcellona di mercoledì.