TORINO- Il Real Madrid, in cerca dell’erede di Sergio Ramos, continua a guardare in casa Juventus. Il grande obiettivo per la difesa è infatti Matthijs De Ligt che, dopo un primo momento di difficoltà, ha preso le redini della retroguardia bianconera. L’olandese, stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, sarebbe però scontento della sua avventura italiana e Florentino Perez starebbe quindi lavorando al colpaccio.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<