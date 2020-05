De Ligt, il Barcellona tenta l’assalto

TORINO- Beffato la scorsa estate dalla Juventus, il Barcellona non ha mai mollato l’idea di portare Matthijs De Ligt in Spagna. Nonostante una stagione fin qui tra alti e bassi, il centrale olandese piace ancora molto al club blaugrana, che ora starebbe pensando alla prima offerta da presentare ai bianconeri. Come riportato dal quotidiano Daily Mail, sarebbero 73 i milioni messi sul piatto, ritenuti però insufficienti dalla dirigenza dei campioni d’Italia, che non vorrebbe privarsi del proprio numero 4. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra pesante novità di mercato, Paratici ci prova per il colpo grosso: fissato il prezzo, costa 50 milioni! >>>VAI ALLA NOTIZIA

