De Ligt, il Barcellona sogna ancora il suo acquisto

TORINO- Matthijs De Ligt, dopo una sola stagione, potrebbe salutare la Juventus. Come riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona non avrebbe mai smesso di seguire da vicino il centrale olandese, ritenuto il giusto erede di Piquè, ormai giunto al finale della sua carriera. I catalani potrebbero giocarsi la carta Arthur, giocatore che piace a Sarri, ma al momento il club bianconero non sembra voler ascoltare offerte.

