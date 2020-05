De Ligt: il Barcellona insiste, ma la Juve non vuole vendere

TORINO- Come riportato dai media spagnoli, il Barcellona non ha mai smesso di sognare l’arrivo di Matthijs De Ligt, già trattato la scorsa estate prima della sua decisione di passare alla Juve. Il centrale olandese, nei piani tecnici del club blaugrana, sarebbe l’ideale erede di Piquè, giunto ormai alla fase finale della sua carriera, e per questo sarebbe pronta un’offerta da 73 milioni di euro. Una cifra che, però, non tenta la compagine bianconera, intenzionata a tenere in rosa l’ex capitano dell’Ajax.

