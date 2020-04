De Ligt: “Ho iniziato da centrocampista. Ora imparo da Koeman, Bonucci e Chiellini”

TORINO – Matthijs de Ligt ha rilasciato una breve intervista al Champions Journal. Il difensore olandese ha parlato anche della sua evoluzione da calciatore:“Fino a 15 anni ho fatto il centrocampista offensivo. Ho giocato molto a centrocampo, ho segnato qualche gol, ho fatto degli assist, e poi all’improvviso mi hanno detto che sarebbe stato meglio per la mia carriera tornare indietro di una posizione. Non mi piaceva fare il difensore, ma ora comincio a capire che il modo in cui sono stato cresciuto da centrocampista mi sta aiutando. Quindi sono molto felice che questo sia stato lo sviluppo che ho dovuto affrontare. Da quando è nato il tiki tata del Barcellona, tutti hanno voluto giocare da dietro. E per giocare da dietro, ci vogliono difensori che siano bravi con la palla. Ecco perché la tecnica è sempre più importante nel mio ruolo”.

Su Koeman: “Sto imparando molto da lui. Cerca di aiutarmi in situazioni specifiche e ha già lavorato con Van Dijk in passato, quindi cerca di farci lavorare insieme nel miglior modo possibile. Ci dà tutti i consigli che ha ricevuto durante la sua carriera di calciatore”.

Su Bonucci e Chiellini: “È bello giocare con uno dei migliori giocatori del mondo. E credo che con Bonucci formiamo un buona coppia. Alla Juventus ci sono difensori con molta esperienza che sanno cosa vuol dire giocare in difesa. Cerco di imparare da loro”.