De Ligt e Pogba, Raiola al lavoro per portare uno dei due a Madrid

TORINO- Secondo ABC, Mino Raiola sarebbe pronto a spostare uno dei suoi assistiti al Real Madrid, complicando in qualche modo i progetti della Juventus. I due calciatori in lizza per vestire la maglia blanca sarebbero infatti Matthijs De Ligt e Paul Pogba, rispettivamente colonna della difesa bianconera e obiettivo per rinforzare il centrocampo. Al momento la pista maggiormente percorribile sarebbe quella che porta al francese, viste le elevate richieste dei campioni d’Italia per il centrale olandese.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<