TORINO- Anche contro la Dinamo Kiev, come accaduto nelle altre gare disputate fin qui, Matthijs De Ligt non sarà a disposizione di Andrea Pirlo. Il centrale olandese, reduce da un’operazione alla spalla, è ancora al lavoro per recuperare la forma migliore, ma non mancherebbe molto al suo rientro in campo. Come scritto sul suo ultimo post su Instagram, infatti, il numero 4 sarebbe sempre più vicino al rientro, che potrebbe avvenire ad inizio novembre: