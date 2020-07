De Laurentiis: “Pensiamo ai playoff per spezzare una pesante continuità che c’è da 9 anni”

TORINO- Nelle ultime ore, in vista della prossima stagione, sta iniziando a girare l’idea di inserire i playoff in Serie A per determinare l’assegnazione dello scudetto. Una soluzione che, oltre a permettere al calendario di rientrare in tempo per l’Europeo della prossima estate, garantirebbe “maggiore interesse”, che si sarebbe perso dopo la nona affermazione consecutiva della Juventus. Uno scenario condiviso anche dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che, ai microfoni de Il Mattino, ha così commentato: “Con la Federcalcio stiamo pensando di percorrere questa strada, così da spezzare una pesante continuità che c’è da ormai 9 anni”.

