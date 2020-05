De Jong, l’agente chiude alla Juve: “Non avrebbe senso un suo trasferimento”

TORINO- Asse caldo quello tra Juventus e Barcellona, che nelle ultime settimane stanno parlando di possibili scambi da effettuare nei prossimi mesi. Tra i nomi graditi al club bianconero c’è anche quello di Frenkie De Jong, giocatore però imprescindibile per la formazione blaugrana. A chiudere ad un suo passaggio a Torino, tramite il quotidiano olandese Telegraaf, ci ha pensato anche il procuratore Ali Dursun: “Non avrebbe senso un suo passaggio alla Juve, non sono voci reali. Il ragazzo è assolutamente contento di giocare per il Barcellona e il club, dal canto suo, è molto soddisfatto del suo rendimento”.

