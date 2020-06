D’Aversa: “Kulusevski è in ottima forma, spero di averlo a disposizione fino a fine stagione”

TORINO- Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, è stato intervistato ai microfoni di Radio24 per parlare di Dejan Kulusevski, il cui futuro in gialloblù è in bilico: “In Svezia si allenava due volte al giorno e, quando è tornato, si è presentato in ottima forma. Nonostante l’età è molto maturo e responsabile e ora avrà sicuramente voglia di dimostrare di valere l’investimento fatto dalla Juve su di lui. Futuro? Spero di poterlo avere a disposizione fino a fine stagione, come sarebbe giusto. La pandemia ha cambiato molte cose e bisogna ragionare per il bene di tutti”.

