Dario Silva: “Bentancur è un giocatore fenomenale. Campionato? In questo momento la salute ha la priorità”

TORINO- Dario Silva, ex attaccante del Cagliari, è stato inveristato dai microfoni di Radio Musica Television. L’uruguaiano, tra i vari temi affrontati, ha parlato anche di Rodrigo Bentancur e della ripresa del campionato: “Non mi spiego come, con un centrocampo e un attacco eccezionali, l’Uruguay non abbia vinto il Mondiale. Bentancur è un giocatore secondo me fenomenale, molto giovane e quindi con ancora ampi margini per migliorare. Campionato? La ripresa è difficile, in questo momento la salute ha la priorità sul resto. Bisogna prendersi cura delle persone in difficoltà, mettendo il calcio in secondo piano”.

