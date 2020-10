TORINO – Il terzino della Juve Danilo, ha parlato ai microfoni di JTV, nel pre partita contro il Verona.

“E’ una gara difficile, la loro è una squadra che ha tanta capacità di corsa, quindi dobbiamo fare una partita con la disponibilità di muovere il più velocemente possibile la palla, ma anche con tanti movimenti senza palla. Noi siamo preparati per fare una buona gara, siamo preparati per sacrifici, per corsa e alla fine possiamo vincere”