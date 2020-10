Danilo: “Gara difficile, il Barcellona ha molti campioni a disposizione”

TORINO- Ai microfoni di Sky Sport, Danilo ha analizzato la sfida di domani sera tra Juventus e Barcellona: “Sicuramente sarà una gara difficile. Il Barcellona ha cambiato molto, ma ha ancora tanti campioni a disposizione. Dovremo essere preparati, servirà essere ordinati sia in attacco che in difesa. Situazione? Mi trovo bene, anche se giocare tante partite non è facile. Come fargli male? Difficile dirlo, loro sono una squadra esperta. Dovremo avere i nostri attaccanti e centrocampisti in buona posizione per fare male”.