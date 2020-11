TORINO- Questo pomeriggio, con un 4-1 firmato da Morata, Ronaldo (doppietta) e Rabiot, la Juventus è tornata alla vittoria dopo i pareggi con Crotone e Verona e il passo falso in Champions con il Barcellona. Contro lo Spezia, tra i più positivi in campo, c’è stato sicuramente Danilo, che ha poi festeggiato il successo sui social in questa maniera: “Era nostro dovere vincere. Adesso testa alle prossime sfide”: