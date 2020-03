Danilo e Alex Sandro tornano in Brasile

TORINO – In piena emergenza Coronavirus, continuano gli spostamenti internazionali di alcuni calciatori. Danilo e Alex Sandro hanno terminato il periodo di autoisolamento e torneranno dunque in Brasile per proseguire la quarantena in patria. I due giocatori bianconeri, dopo la partenza da Torino, verranno sottoposti ad ulteriori 14 giorni di quarantena come previsto dalle norme vigenti. Danilo e Alex Sandro si aggiungono dunque alla lista dei bianconeri che hanno fatto ritorno nei loro paesi di origine, dopo Cristiano Ronaldo, Higuain, Pjanic, Khedira e Douglas Costa.

