TORINO- Grazie alla doppietta di Alvaro Morata, la Juventus c’entra il primo successo stagionale in Champions League a discapito della Dinamo Kiev. Tra i migliori in campo c’è stato Danilo, ormai a suo agio nella posizione di difensore centrale nella difesa a tre. Il brasiliano, sui social, ha esultato così per la vittoria: “Iniziare la Champions con una vittoria è fondamentale. Bravi a partire col piede giusto verso i nostri obiettivi!”;