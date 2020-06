Dani Alves: “A Berlino vittoria speciale, noi come Muhammad Alì. Il gol della Juve non cambiò i nostri piani”

TORINO- Tramite i canali ufficiali dell’UEFA, Dani Alves ha voluto ricordare il successo del Barcellona sulla Juve nella finale di Champions del 2015, di cui oggi ricorre il quinto anniversario: “Una vittoria speciale, ma anche un momento difficile a livello collettivo e personale. La gente sosteneva la Juve per impedirci di fare il triplete, ma eravamo preparati a smentirli. Eravamo concentrati al massimo. Quando ti diverti, ti dimentichi anche delle possibilità di vittoria del tuo avversario. Juve? Una squadra molto fisica, sapevamo di dover vincere con il gioco. Il momento in cui abbassavano la guardia era quello di attaccare, eravamo come Muhammad Alì. Penso meritassimo di essere noi i vincitori. Il gol di Rakitic è stato molto importante a livello mentale, ma dovevamo restare comunque vigili. Il pareggio di Morata non ci fece smettere di essere uniti”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<