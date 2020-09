TORINO- La Juve vede sfumare un possibile rinforzo per la fascia destra. Si tratta del classe 2000 Sergino Dest, scuola Ajax, che sarebbe ad un passo dal firmare per il Barcellona. A riportarlo è il quotidiano olandese De Telegraaf, che riferisce di come, nella giornata di domani, il ragazzo dovrebbe volare in Spagna per firmare il contratto con il suo nuovo club. Quasi sfumato, quindi, anche il passaggio di De Sciglio in Catalogna.