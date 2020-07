Dall’Inghilterra: Willian si unirà al Tottenham

TORINO- Per rinforzare il proprio reparto offensivo, la Juventus guarda anche ai futuri svincolati. Tra gli obiettivi del ds Fabio Paratici c’è il brasiliano Willian, pupillo di Maurizio Sarri che vorrebbe riaverlo a sua disposizione dopo l’anno al Chelsea. Come riferito dal quotidiano britannico The Sun, però, l’esterno rimarrà in Inghilterra e presto firmerà un contratto con il Tottenham, vista anche la volontà della sua famiglia di rimanere a Londra.

