Dall’Inghilterra: Willian convinto dall’Arsenal

TORINO- Tra i tanti nomi fatti per rinforzare il reparto offensivo della Juventus c’è anche quello di Willian, esterno del Chelsea che a fine mese andrà in scadenza di contratto. Il brasiliano, grande pupillo di Maurizio Sarri, sarebbe però sempre più convinto di restare a Londra, anche se sponda Arsenal. Come riferito dal quotidiano britannico The Indipendent, i gunners hanno fatto leva sulla volontà della famiglia del giocatore di restare in Inghilterra, superando così la concorrenza.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<