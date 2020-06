Dall’Inghilterra: Tottenham in prima fila per Ramsey

TORINO- Alla sua prima stagione in bianconero, Aaron Ramsey non ha potuto esprimersi al meglio a causa dei continui problemi fisici, che ne hanno inevitabilmente minato il rendimento. Visto anche l’ingaggio molto elevato, quindi, la Juventus non sarebbe contraria ad una partenza dell’ex Arsenal, nonostante la stima di Sarri nei suoi confronti. Stando a quanto riferito dal Daily Mail, il Tottenham avrebbe sorpassato la concorrenza, arrivando così ad essere in prima fila per accogliere il centrocampista gallese. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa anche un’altra enorme bomba di mercato in casa bianconera. Colpo sempre più vicino, arriva l’annuncio: “Accordo raggiunto, contratto di 4 anni!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

