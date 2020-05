Dall’Inghilterra: Thomas vuole solo l’Arsenal

TORINO- Quello di Thomas Partey, centrocampista dell’Atletico Madrid, è soltanto uno dei nomi accostati alla Juventus in queste settimane per rinforzare la mediana a disposizione di Maurizio Sarri. Come riferito dalla stampa britannica, però, il ragazzo avrebbe in mente un’altro piano rispetto a quello di trasferirsi in Italia. Nei suoi pensieri, infatti, l’Arsenal sarebbe la squadra ideale dove giocare dalla prossima stagione. Il club londinese, per portarlo agli ordini di Arteta, potrebbe sborsare ben 50 milioni di euro.

