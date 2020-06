Dall’Inghilterra: su Ramsey c’è anche il Tottenham

TORINO- Ci sono molte incertezze attorno al futuro di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non ha convinto in pieno la Juventus, specialmente a causa dei continui problemi fisici che ne hanno minato inevitabilmente il rendimento in campo. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, il club bianconcero avrebbe quindi offerto l’ex Arsenal al Tottenham, che partirebbe comunque in seconda fila rispetto al Manchester United.

