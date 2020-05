Dall’Inghilterra: Solskjaer vuole trattenere Pogba allo United

TORINO- Un vero e proprio nodo intricato il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, già dalla scorsa estate, ritiene ormai finito il suo ciclo al Manchester United e la Juventus, così come il Real Madrid, si è attivata da tempo per rilevarne il cartellino. Come riferito da Sky Sports UK, però, Ole Solskjaer, tecnico dei Red Devils, si sarebbe opposto ad una cessione del numero 6. Il mister norvegese, infatti, ritiene il giocatore ancora al centro dei suoi progetti futuri.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<