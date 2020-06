Dall’Inghilterra: Ramsey verso il Manchester United

TORINO- L’avventura in bianconero di Aaron Ramsey sarebbe già giunta ai titoli di coda. Stando a quanto riportato dal quotidiano britannico Daily Mail, infatti, la Juventus avrebbe aperto ad una cessione del gallese già al termine di questa stagione, viste anche le condizioni fisiche non ottimali. Il giocatore piace sempre al Manchester United e potrebbe essere una delle carte da giocare per il ds Fabio Paratici nell’assalto a Paul Pogba.

