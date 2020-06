TORINO – La Juventus è tornata ieri sera in campo contro il Milan, con Fabio Parati che continua a lavorare sul suo.

Il dirigente bianconero dovrà fare un mercato oculato in questa stagione e, stando a quanto ripota in Inghilterra il Daily Mail, sarebbe intenzionato a valutare le offerte che dovessero arrivare ai bianconeri per il numero 8, che però non sembrerebbe intenzionato a muoversi da Torino.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<