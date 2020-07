TORINO- Per via dei numerosi problemi fisici, Aaron Ramsey non ha convinto in pieno alla sua prima stagione alla corte della Juventus, che starebbe ora valutando una sua cessione. Come riportato dal quotidiano britannico Daily Telegraph, il club bianconero avrebbe proposto al Tottenham uno scambio con Tanguy Ndombele. Gli Spurs, però, avrebbero respinto l’offerta, anche per via dell’elevato ingaggio dell’ex Arsenal.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<