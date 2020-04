Dall’Inghilterra: possibile rivoluzione degli Europei

TORINO – Quello che si sarebbe dovuto giocare in estate era un Europeo molto particolare. La rassegna continentale del 2020 infatti sarebbe dovuta essere itinerante, toccando ben 12 città diverse in giro per l’Europa. L’emergenza Coronavirus ha costretto l’UEFA a rimandare la competizione all’anno prossimo e – secondo il Daily Mail – potrebbe portare ad altri cambiamenti. Stando al quotidiano inglese, la federazione europea potrebbe decidere di rivoluzionare i prossimi Europei e fissarli in un singolo paese, rendendoli di fatto non più itineranti come previsto.

