Dall’Inghilterra: nuove voci su uno scambio Pjanic-Jorginho

TORINO- L’avventura di Miralem Pjanic in bianconero, dai rumors che stanno girando nelle ultime settimane, sembra ormai essere giunta al termine. Il bosniaco sarebbe considerato uno dei sacrificabili dalla Juventus che, per rimpiazzarlo, potrebbe puntare su un pupillo di Maurizio Sarri: Jorginho. Come riferito dal quotidiano britannico Daily Express, l’ex Napoli sarebbe ormai fuori dai piani tecnici di Frank Lampard e con il Chelsea si potrebbe presto aprire una trattativa di scambio per i due centrocampisti.

