Dall’Inghilterra: lo United spara alto per la cessione di Pogba

TORINO- Continuano a circolare notizie sul futuro di Paul Pogba in questi ultimi giorni. Il centrocampista francese, che ritiene ormai chiusa la sua avventura con il Manchester United, è nel mirino di Juventus e Real Madrid, che puntano su di lui per far fare un salto di qualità alla mediana. Come riferito dal quotidiano britannico Daily Star, però, i Red Devils non cederanno il numero 6 per meno di 145 milioni di euro. Una cifra che, in questo difficile momento sanitario, difficilmente verrà offerta.

