Dall’Inghilterra: Juve ed Everton puntano Luis Alberto

TORINO – La straordinaria cavalcata della Lazio, interrotta dall’emergenza Coronavirus, ha portato i biancocelesti vicinissimi alla vetta. Uno degli artefici dei successi della principale inseguitrice della Juventus è Luis Alberto, miglior assistman della Serie A. Un profilo come quello dello spagnolo, un rifinitore di grande qualità, sembra mancare in casa Juve. Per questo, stando al Daily Express, la Juventus si sarebbe inserita nella corsa al giocatore, che piace anche all’Everton.

