Dall’Inghilterra: Jorginho-Sarri, rapporto incrinato da un anno

TORINO- Il quotidiano britannico The Athletic riporta una clamorosa indiscrezione riguardo Jorginho, centrocampista accostato alla Juventus per il dopo-Pjanic. L’ex metronomo del Napoli, a differenza di quanto si dice in giro, non avrebbe più un buon rapporto con Sarri da quando il tecnico toscano ha deciso di accettare la corte della Vecchia Signora. Inoltre, la grande fiducia di Lampard nei suoi confronti, starebbe spingendo l’italo-brasiliano a restare ancora al Chelsea. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, sono arrivate altre enormi indiscrezioni per il mercato bianconero: è esplosa una bomba clamorosa, i tifosi bianconeri sognano. Tenetevi forte, Paratici è pronto all’ennesima follia! >>>VAI ALLA NOTIZIA

