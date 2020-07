Dall’Inghilterra: Jorginho offerto al Milan

TORINO- Dopo aver messo a segno il colpo Arthur, la Juve è in cerca di un altro centrocampista da regalare a Maurizio Sarri. Uno dei nomi sul taccuino del ds Paratici è quello di Jorginho, pupillo del tecnico toscano in uscita dal Chelsea. Stando a quanto riferito dal quotidiano britannico Daily Express, però, l’ex Napoli potrebbe si far ritorno in Serie A, ma per accasarsi al Milan. Il giocatore sarebbe stato infatti offerto ai rossoneri come contropartita per lo sbarco di Bennacer a Londra.

