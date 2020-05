Dall’Inghilterra: Jimenez nel mirino della Juve

TORINO- In vista della prossima stagione, la Juventus sta programmando diversi acquisti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Vista la probabile partenza di Douglas Costa, nel mirino c’è anche l’arrivo di un esterno d’attacco e, in questo caso, la candidatura di Raul Jimenez non sarebbe da scartare. Lo riferisce il quotidiano britannico Daily Express, che parla di una Juve interessata al cartellino del talento messicano del Wolverhampton, finito però nel mirino anche del Real Madrid.

