TORINO- Stando a quanto riportato dalla stampa britannica, sarà molto complicato per la Juventus arrivare al cartellino di Adama Traorè. L’esterno spagnolo, infatti, viene valutato ben 100 milioni di euro dal Wolverhampton, che intanto lavora al rinnovo di contratto. Una cifra molto elevata che i bianconeri, ovviamente, non possono permettersi di spendere in questo momento.