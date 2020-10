Dall’Inghilterra: il Wolverhampton lavora al rinnovo di Traoré

TORINO- In vista della prossima stagione, per rinforzare la squadra a disposizione di Andrea Pirlo, la Juventus ha messo nel mirino vari profili, tra cui anche quello di Adama Traoré. Cresciuto nel Barcellona, il giocatore si sta affermando con la maglia del Wolverhampton, tanto da aver raggiunto la convocazione nella Nazionale spagnola. Come riportato dal The Sun, i wolves starebbero lavorando al rinnovo, che potrebbe portare nelle casse di Traoré oltre 5 milioni a stagione.