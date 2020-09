TORINO- Dall’Inghilterra giungono importanti novità che potrebbero riguardare direttamente anche la Juventus. Come riportato dal Daily Mail, infatti, l’Everton sarebbe pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per portare Milik alla corte di Carlo Ancelotti, suo grande estimatore. Un arrivo del polacco aprirebbe le porte alla cessione di Moise Kean, seguito con insistenza dalla Juventus per il ruolo di vice-Morata.