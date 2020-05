Dall’Inghilterra: Emerson Palmieri sul mercato, la Juve ci pensa

TORINO- Buone notizie in ottica mercato per la Juve quelle che arrivano dall’Inghilterra. Stando ai media britannici, infatti, il Chelsea avrebbe deciso di mettere Emerson Palmieri in vendita, visto il poco spazio che troverebbe nel progetto tecnico di Lampard. Il giocatore è da tempo nel mirino del club bianconero, che vede in lui l’erede perfetto di Alex Sandro, tra i possibili partenti. Oltre all’ex Roma, la società londinese avrebbe deciso di liberarsi anche di Zouma, Barkley e Batshuay.

