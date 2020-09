TORINO- Negli ultimi giorni sembrava ormai ad un passo dalla chiusura la trattativa che avrebbe portato Rodrigo De Paul al Leeds. Accordo raggiunto tra i club ma, come riferito dal quotidiano britannico Daily Mirror, l’ostacolo sarebbe la volontà del numero 10 argentino. Il ragazzo, infatti, avrebbe messo in stand-by il passaggio in Premier preferendo aspettare un’eventuale rilancio della Juve, concentrata però al momento sulla situazione attaccante.